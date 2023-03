No! Questa bandiera tricolore con la V di Louis Vuitton non ha nulla a che fare con l’invasione russa in Ucraina

Un recente video pubblicitario del marchio francese Louis Vuitton ha dato il via a una serie di commenti indignati da parte dei sostenitori dell’Ucraina e contro l’invasione russa. Il motivo riguarda l’utilizzo di una grande bandiera tricolore “blu bianco rosso” con la lettera V nel mezzo, la stessa usata dai militari russi insieme alla Z per indicare le loro truppe nel territorio ucraino. Tra i principali critici troviamo il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak, con un tweet in cui accusa il marchio di operare a sostegno dei russi.

Per chi ha fretta

La bandiera con il tricolore e la V non hanno alcun collegamento con l’esercito russo e il sostegno all’invasione.

La bandiera riporta il tricolore francese, non quello russo, e la V è legata al nome del marchio.

La bandiera risultava già utilizzata nel 2016 dal marchio francese.

La figura del tricolore e la V viene usata almeno dal 2015 dal marchio francese.

La grafica veniva usata, senza il tricolore francese, in un prodotto del 1892.

Analisi

Riportiamo il tweet del consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak:

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on “Russian nouveau riche” chose to publicly toy with the symbols of aggression. Luxury smells better when it’s drenched in blood, right @LouisVuitton ?

Il tricolore francese e la lettera V usati almeno dal 2015

La bandiera non riporta il tricolore russo, ma quello francese. Quest’ultima è formata da tre bande verticali blu, bianca e rossa ed è diversa da quella russa con bande orizzontali bianca, blu e rossa. Il marchio, come ben sappiamo, è francese e non russo. La lettera V non è affatto collegabile con l’esercito russo, ma con l’ovvia prima lettera del marchio Vuitton. Non solo, tale scelta grafica risulta utilizzata molti anni prima dell’invasione su larga scala in Ucraina iniziata nel 2022, come possiamo vedere in questo tweet del 10 dicembre 2015:

La borsa presente nell’immagine condivisa via Twitter fa parte di una collezione presentata tra dicembre 2015 e febbraio 2016 nel corso di una celebrazione chiamata «Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton».

La spiegazione sul sito ufficiale di Vuitton

Sul sito di Louis Vuitton è presente una pagina dedicata alla lettera V (qui in francese, archiviata nel 2015) dove leggiamo:

Una lettera centenaria, la lettera V, divenuta l’emblema dell’eleganza visionaria di Gaston-Louis Vuitton. Una lettera dalla nobile valenza grafica che unisce una collezione contemporanea all’altra. La lettera dello spirito. Diamo il benvenuto alla lettera V, una lettera simbolica la cui purezza grafica contraddistingue molte delle collezioni Louis Vuitton. Comparsa più di 100 anni fa, conserva un forte valore sentimentale e un’eleganza che lo scorrere del tempo ha lasciato inalterata. Originariamente apparteneva a Gaston-Louis Vuitton, nipote di Louis. Considerato come il grande pioniere della famiglia, Gaston-Louis elesse questa lettera, impreziosita da sfumature rosse e blu, a emblema personale. Un secolo dopo, lo stile vivace di quel logo appare più moderno che mai e orna i modelli di prêt-à-porter delle collezioni uomo e donna, gli accessori, i bijoux e le creazioni di alta gioielleria, il cui tema più recente è stato battezzato proprio “Acte V”. Perché non lanciarsi in una caccia al tesoro per scoprire dove appare l’iconica lettera V?

Tra le foto storiche del marchio francese troviamo anche altri esempi, dove la V viene riportata nei bauli posto all’interno di un velivolo d’epoca.

La grafica del tricolore e la V la ritroviamo in un altro prodotto del 1892, ma in questo caso con i colori rosso-nero-rosso.

Conclusioni

La contestazione mossa dal consigliere di Zelensky e dai sostenitori dell’Ucraina non trova alcun fondamento. I colori riportati nella bandiera non riguardano affatto il tricolore russo, ma quello francese. La grafica con il tricolore e la V viene utilizzato da Vuitton almeno dal 2015 e non trova alcun riferimento all’invasione russa in Ucraina.

Valutazione: “CONTESTO MANCANTE” – «Clip o estratti da contenuti multimediali autentici non alterati (vedere la definizione della classificazione Alterato) o presentati in un contesto falso, che tuttavia distorcono il significato dei contenuti originali per esprimere false affermazioni».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: