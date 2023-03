Il governo a Cutro il 9 marzo, Meloni convoca il Cdm nel luogo della strage di migranti

Il Consiglio dei ministri si riunirà a Cutro, nel Crotonese, il prossimo 9 marzo, come aveva anticipato la premier Giorgia Meloni che aveva indicato il Comune calabrese come luogo in cui discutere e approvare un decreto sull’immigrazione. Una scelta simbolica nel luogo in cui è avvenuto il naufragio che ha ucciso 70 migranti, tra cui diversi bambini. Durante la missione ad Abu Dhabi, Meloni aveva risposto alle polemiche di chi accusava la premier di non essere intervenuta adeguatamente dopo la strage: «Il vostro “premier muto” è venuto per rispondere alle vostre domande», aveva esordito Meloni definendo «surreali» le ricostruzioni appare sulla stampa: «Posso solo dire che io sono rimasta colpita dalle ricostruzioni di questi giorni. Ma davvero, in coscienza, c’è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Vi chiedo se qualcuno pensa che se si fosse potuto salvare 60 persone, non lo avremmo fatto. Vi prego, siamo un minimo seri. La situazione è semplice nella sua drammaticità: non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex».

