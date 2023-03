Non è l’Arena, l’insulto di Matteo Messina Denaro alla figlia: «Capisce solo il c….»

Tra i messaggi vocali di Matteo Messina Denaro alle amiche che frequentavano la chemioterapia a La Maddalena ce n’è uno in cui insulta la figlia. Il messaggio è stato ascoltato ieri durante la trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti. Il boss parla di affari, sembra spacciarsi per un venditore ambulante che va per fiere e dice che ha «delle figlie». Poi parla di una, che chiama Lavinia. E dice: «Io non lavoro più, è vero. Però mi sono reso conto in questo periodo che l’imbelle o l’ebete, alias mia figlia, non ne capisce niente di mercato e di vendite. Non ne capisce proprio un cazzo. Forse capisce solo il cazzo, è questo il punto. E quindi devo essere io che la sto coadiuvando per cercare di insegnarle cosa fare. Perché questo è lo scotto che si paga al fatto che non sono mai state con me sul lavoro. Quindi io ufficialmente non lavoro più, non vado più in nessuna fiera. Però ancora oggi la devo consigliare perché la vedo che non è in grado. Non sa sfruttare le situazioni. Io sono uno che se posso guadagnare 10 guadagno dieci. Lei invece se può guadagnare dieci guadagna due».

