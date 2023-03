Il malore di Matteo Messina Denaro in ospedale: ecco perché il ricovero è durato più del previsto

Quando Matteo Messina Denaro è stato in ospedale per alcune ore lo scorso martedì ha accusato un leggero malore, mentre stava effettuando una Tac. Il boss era stato ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per alcuni accertamenti clinici che non potevano essere eseguiti in carcere, come spiega Il Messaggero. Il capo mafia al 41 bis era stato portato nell’Edificio G8, chiamato così perché realizzato come struttura sanitaria d’emergenza per il G8 dell’esteta 2009. Un’ala che in quell’occasione era stata blindata da un enorme dispiegamento di forze. Al momento dell’esame con il liquido di contrasto, Messina Denaro avrebbe avuto una reazione allergica. Una crisi superata dai medici con la somministrazione di un antistaminico, che ha farro rientrare l’allarme in poco tempo. Messina Denaro era stato portato dal carcere dell’Aquila nel primo pomeriggio di martedì scorso per un ricovero considerato brevissimo. Il boss doveva fare degli accertamenti legati al tumore al Colon, per cui già segue la terapia chemioterapica in carcere. La permanenza però si sarebbe protratta più del previsto proprio a causa del malore.

