Elly Schlein si mangia subito il M5s di Giuseppe Conte. Il sondaggio Swg della settimana

In una settimana Elly Schlein è riuscita a riportare il Partito democratico al secondo posto con un un balzo di 2,6 punti percentuali che consente al partito di raggiungere quota 19 per cento. L’avanzata è avvenuta tutta ai danni di un solo partito, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che scivola al terzo posto con il 15,7% dopo avere perso l’1,3%. È tutta lungo quella sfida fra possibili alleati la novità della rilevazione Swg del 6 marzo per il Tg La7. L’effetto Schlein sembra benefico anche per il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) che fa un balzo di otto decimi di punto arrivando all’8%. Doccia gelata invece per la coppia Angelo Bonelli – Nicola Fratoianni che passano dal 3,8 al 3 per cento netto, lasciando per strada oltre un quinto dei propri consensi. Stesso effetto negativo per +Europa che cede anche lei otto decimi di punto scendendo al 2,1%. Non ha effetto invece sul centrodestra la lunga serie di polemiche seguita alla tragedia dei migranti di Cutro: Giorgia Meloni con i suoi Fdi rimangono stabili al 30,7% come la settimana precedente. Gli alleati addirittura salgono nei consensi, sia pure lievemente. La Lega di Matteo Salvini guadagna un decimo di punto salendo all’8,8% mentre Forza Italia cresce di due decimi di punto arrivando al 6,6%.

Sondaggio SWG per il Tg La7, 6 marzo

Sondaggio SWG per il Tg La7, 6 marzo

Continua a leggere su Open

Leggi anche: