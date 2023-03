No! In Ucraina non vietano agli stranieri di donare sangue accettando solo «ucraini purosangue»

Circola la foto di un cartello attribuito al sito Doc.ua, hub medico online in lingua ucraina, che riporta un annuncio relativo alla donazione del sangue in Ucraina. Secondo il testo, dal 31 marzo 2023 non sarà accettato sangue da stranieri e da ucraini figli di stranieri, dando il via all’idea che accettino solo «ucraini purosangue». La denuncia viene fatta attraverso un’unica foto, il cui contenuto è stato smentito dai gestori del sito Doc.ua.

Circola la foto di un unico cartello con il presunto annuncio di Doc.ua.

Doc.ua ha smentito la titolarità del cartello.

La legge ucraina permette la donazione da parte di stranieri, purché abbiano un permesso permanente di soggiorno.

Analisi

Ecco uno dei post che circolano online con la foto del cartello attribuito a Doc.ua:

Breve esempio della follia della propaganda del nazismo in Ucraina: nella regione di Leopoli, in Ucraina, agli stranieri è vietato donare il sangue. È vietato anche a chi ha genitori stranieri. Sono ammessi solo gli “ucraini purosangue”… In pratica alienano il 70% della popolazione. Ma quando c’è l’ideologia…

Il testo proviene dal canale Telegram di Franco Fracassi, già noto a Open Fact-checking per una precedente storia dei McDonald’s in Russia. Ecco il post pubblicato il 2 marzo 2023:

Il testo del cartello

Riportiamo la traduzione del testo presente nel cartello della foto:

Il 31 marzo 2023, la ricezione del sangue del donatore verrà effettuata solo se sei un ucraino purosangue. Ai cittadini stranieri è vietato essere donatori. Si prega di comprendere queste restrizioni.

Tra i primi a diffondere l’immagine

Riscontriamo la pubblicazione dell’immagine intorno al primo marzo 2023 attraverso canali Telegram russi come @Humor_and_Politics che a sua volta riprende dal canale @SALOBOY:

«С 31 дупня донорская кровь будет приниматься только от чистокровных украинцев. Иностранцам сдавать кровь запрещено» А как отличить чистокровного хохла от немытого тюрка или обоссатого бомжа?

L’immagine circola senza alcun riferimento chiaro da dove sia stato scattata. Inoltre, risulta essere l’unico cartello fotografato.

La smentita di Doc.ua

Nella pagina Facebook ufficiale di Doc.ua è presente la smentita pubblicata il primo marzo 2023, nella quale si afferma che la foto non riguarda la loro organizzazione.

Chi può donare il sangue in Ucraina

Ad oggi, la legge in vigore permette la donazione del sangue a tutti gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno permanente in Ucraina. Ecco quanto riportato all’articolo 14 della legge n. 1962-IX del 2021:

Un donatore di sangue e/o componenti del sangue può essere qualsiasi cittadino ucraino abile, uno straniero o un apolide che abbia un permesso di soggiorno permanente sul territorio dell’Ucraina, che sia stato sottoposto ad un’adeguata visita medica in conformità con il procedura stabilita dall’organo esecutivo centrale […]

Conclusioni

Lo scatto diffuso dai canali filorussi riporta un unico cartello attribuito a Doc.ua, smentito da quest’ultimo. Non risultano iniziative di quel genere in Ucraina, di fatto non conformi alla legge nazionale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social.

