Francia, il commovente addio all’insegnante uccisa: l’ultima danza del compagno a ritmo di swing – Il video

Sono immagini toccanti, quelle dell’ultimo saluto ad Agnès Lassalle, l’insegnante francese uccisa lo scorso 22 febbraio da uno studente di 16 anni che “sentiva le voci” a Saint Jean de Luz, ai piedi dei Pirenei francesi. Una tragedia che ha sconvolto il piccolo comune alle porte di Biarritz, ma anche il Paese intero. Eppure Stéphane, il compagno della docente assassinata, ha voluto ricordarla nel corso dei funerali in un modo del tutto insolito, e commovente. Uscita la bara dalla Chiesa dopo le esequie, l’uomo ha atteso si spandessero sul piazzale le prime note, quindi ha mosso i primi passi di danza al ritmo dello swing (in francese) di Nat King Cole. La danza era la passione di una vita della coppia, e l’uomo ha voluto rendere omaggio così alla donna. Un’iniziativa che ha coinvolto gli altri partecipanti al funerale: uno dopo l’altro, molte delle persone convenute per le esequie di Agnès Lassalle si sono unite all’uomo, formando coppia dopo coppia un vero e proprio corpo di ballo per l’ultimo saluto all’insegnante. Il video, diffuso dalla catena televisiva France 3, è diventato virale sui social. A rilanciarlo nelle ultime ore, tra gli altri, anche il dj Claudio Cecchetto, che si è unito commosso all’omaggio virtuale.

La donna – insegnante di spagnolo – era stata accoltellata a morte il 22 febbraio da un suo studente di 16 anni con problemi psichiatrici. Il giovane, una volta fermato, ha detto agli inquirenti di essere «in conflitto interno con un essere malefico» e di aver udito «una piccola voce che gli ha suggerito di commettere un omicidio». Lo avevano riferito in conferenza stampa il procuratore di Bayonne, Jerome Bourrier. È la prima volta che un insegnante viene ucciso nell’esercizio della sua professione in Francia dai tempi del terribile omicidio di Samuel Paty, il docente assassinato da un fondamentalista islamico di origini cecene il 16 ottobre 2020 alle porte di Parigi.

