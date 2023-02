Francia, uno studente di 16 anni uccide l’insegnante a coltellate: si indaga su eventuali disturbi psichiatrici

L’episodio è avvenuto in una scuola privata cattolica a Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest del Paese

Un insegnante di 52 anni di una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della Francia, è morta dopo essere stata accoltellata da un alunno di 16 anni. A riportare la notizia è Jérôme Bourrier, procuratore di Bayonne. «Vi confermo che c’è stata un’aggressione con un coltello e che la vittima è appena deceduta», ha detto il pm ai giornalisti presenti. Lo studente è stato fermato dagli agenti di polizia. Secondo quanto riporta Le Monde, gli investigatori stanno indagando per capire se il giovane soffrisse di disturbi psichiatrici. A mezzogiorno, i 1.100 studenti dell’istituto sono stati fatti uscire dalle aule e accompagnati a casa. I locali della scuola sono rimasti aperti soltanto per le famiglie della classe in cui si è verificato l’accoltellamento. Il ministro dell’Istruzione francese, Pap Ndiaye, ha fatto le condoglianze alla famiglia dell’insegnante e ha annunciato che sarà già nelle prossime ore sul luogo dell’incidente.

Foto di copertina: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Agenti di polizia francese durante un’operazione a Parigi, in Francia (5 ottobre 2022)

