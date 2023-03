No! Questa foto non mostra un Leopard nel fango durante la recente invasione russa in Ucraina

Molti utenti sui social media sostengono che i carri armati Leopard 2 – recentemente consegnati all’Ucraina dopo settimane di attesa – sono stati distrutti dal gruppo mercenario russo Wagner. Per sostenere questa narrazione, allegano alla notizia l’immagine di un carro armato affondato in gran parte nel fango con una bandiera russa posizionata nella parte alta. La foto, in basso a destra, riporta la data del 1 marzo 2023, e persino l’orario: 8:40. Ma questo non basta a renderla credibile.

Per chi ha fretta:

Circola sui social la foto di un carrarmato sepolto per metà nel fango.

Molti utenti sostengono che sia un Leopard, recentemente ricevuto dall’Ucraina. Altri lasciano intendere che la vittoria sia stata conseguita grazie all’intervento del gruppo Wagner.

In realtà la foto risale al 2006, ed è dunque decisamente anteriore all’invasione russa dell’Ucraina avvenuta nel febbraio 2022.

Il capo del gruppo Wagner ha inoltre smentito la notizia.

Analisi

«Primo LEOPARD 2A5 CATTURATO IN ARTYOMOWSK-. Assolutamente intero con un porta munizioni pieno. Oggi, 1 marzo, alle 08:40 del mattino, un carro armato tedesco Leopard 2 ha lanciato un attacco vicino ad Artomowski. I soldati rimasero scioccati da ciò che videro… ma dopo 100 metri questo colosso di 60 tonnellate era completamente conficcato nel terreno. Il gruppo d’assalto delle truppe russe realizzò rapidamente e catturò il carro armato nemico insieme all’equipaggio, che comprendeva i polacchi. Il destino dell’equipaggio è sconosciuto al momento, anche se puoi indovinare cosa li aspetta». Questo testo, in maniera più o meno identica, è stato condiviso da svariati utenti su Facebook.

Alcuni riportano ulteriori dettagli, menzionando per esempio il capo del gruppo Wagner, Prigozhin. E aggiungono: «Mostra questi scatti a chiunque pensasse che i carri armati della NATO avrebbero fatto la differenza sul campo di battaglia!».

Partiamo da quel che c’è di vero in questa narrazione. L’Ucraina ha effettivamente ricevuto dalla Polonia quattro carri armati Leopard nel giorno dell’anniversario dell’invasione. Lo ha annunciato lo scorso 24 febbraio, infatti, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, che ha anche aggiunto, rivolgendosi a Kiev: «La Polonia e l’Europa sono al tuo fianco. Sicuramente non ti lasceremo, sosterremo l’Ucraina fino alla completa vittoria sulla Russia».

Ma nonostante questa congruenza, quanto divulgato dagli utenti citati rimane un caso di disinformazione. Il perché è stato spiegato anche dai colleghi di France24: una ricerca inversa per immagini ha dimostrato che la foto menzionata non è stata scattata nella data indicata in basso, bensì decisamente prima dell’invasione russa in Ucraina. L’immagine, infatti, appare per esempio nel forum in lingua russa Bigmir.net, pubblicata in data 9 dicembre 2006, e priva della bandiera russa.

L’esplicita smentita è arrivata dal capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, il quale ha smentito le affermazioni e le immagini circolano su Internet con un messaggio diffuso su Telegram. Lo ha fatto non con un testo, ma mediante audio, in un file la cui traduzione recita:

Fino ad ora, non ci sono stati combattimenti con i Leopard

Conclusioni

La notizia secondo cui un Leopard 2 consegnato all’Ucraina sarebbe stato annientato dal gruppo Wagner è da bollare come una fake. La foto per supportare la narrazione risale a più di 15 anni fa, ben prima dell’invasione russa in Ucraina, e il capo del gruppo Wagner ha smentito quanto affermato da diversi utenti sui social.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: