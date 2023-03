Milano, la consulente in prova scopre di essere incinta: il titolare la assume a tempo indeterminato

Una piccola, bella notizia – che pur non cancella i dati del rapporto Censis-Eudaimon sul mercato del lavoro, che evidenzia la precarietà del lavoro giovanile e soprattutto femminile – arriva da uno studio di consulenza di Milano. Simona Carbonella, 32 anni, in prova da un paio di mesi nella filiale milanese dello studio di Padova, scopre di essere incinta. Preoccupata, decide di parlarne con il titolare. «Il titolare si è dimostrato felice del mio annuncio. Mi ha detto che non dovevo avere alcun timore, e mi ha proposto all’istante un contratto di lavoro a tempo indeterminato», ha raccontato Carbonella, ora assunta come Payroll specialist, «sono scoppiata in lacrime, un’emozione bellissima». Il titolare dello studio di 35 dipendenti ha spiegato di esser stato felice per la sua dipendente quando ha ricevuto la notizia. «I valori che mettiamo nella nostra attività sono questi», ha aggiunto, «non a caso nel progetto delle nuova sede sono previste anche una nursering per i bimbi delle nostre dipendenti e una palestra per tutto il personale». Ora Carbonella è al quarto mese di gravidanza e assicura: «Sto lavorando senza sentire alcun tipo di pressione».

