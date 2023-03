Virginia Sanjust: l’ex annunciatrice Rai condannata per stalking nei confronti della nonna e dell’ex

Virginia Sanjust di Teulada dovrà scontare un anno e cinque mesi di carcere. L’ex annunciatrice della Rai è stata condannata per stalking nei confronti della nonna e dell’ex compagno. Secondo l’accusa Sanjust si è introdotta abusivamente in casa di Antonietta De Pascale, ovvero l’ex attrice Antonella Lualdi. Che si era rifiutata di dare soldi alla nipote. «Minacciava di distruggerle l’abitazione», c’è scritto negli atti. Ha sradicato lampade, staccato quadri dalle pareti, e rotto vetri. In tribunale si è giustificata: «È vero ma non ho estorto soldi. Ritengo che la mia persona valga più delle case». Ha anche infranto la finestra del salone dell’ex compagno per entrargli in casa. E una volta ha chiamato i vigili del fuoco per farsi aprire. Disturbando anche gli altri condomini. Nei suoi confronti è caduta l’accusa di estorsione. Ma per lo stalking il giudice ha deciso di condannarla.

