Sparatoria a Tel Aviv, ucciso l’attentatore che ha ferito 3 persone. La polizia: «È un attacco terroristico» – I video

È stato ucciso dagli agenti della polizia israeliana l’uomo che aveva scatenato il panico nel centro di Tel Aviv, dove è avvenuta una sparatoria in cui sono state ferite tre persone. Il capo della polizia israeliana ha confermato che si è trattato di un «attentato di matrice terroristica». Due dei colpiti sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale. Gli spari, secondo le prime informazioni, sono avvenuti all’incrocio tra via Dizengoff e via Ben Gurion. Dopo aver sparato a tre persone, ha spiegato il capo della polizia, l’attentatore «è stato intercettato da due agenti di sicurezza ed eliminato». Su Twitter circola un video che viene attribuito alla sparatoria in cui si vedono due persone con le pistole in mano. «Mentre siamo qui abbiamo appena appreso la notizia di un nuovo attentato a Tel Aviv con dei feriti, alcuni pare gravi. Siamo scioccati», ha dichiarato il capo rabbino di Roma Riccardo Di Segni durante l’incontro con il Benjamin Netanyahu alla Comunità ebraica della capitale. «Questo ci dà il polso di una realtà che è sempre complicata e drammatica», ha aggiunto. «Combatteremo i terroristi, stasera e sempre», ha replicato il premier israeliano al termine dell’incontro. Su Twitter ha rivolto un pensiero ai familiari dei colpiti.

