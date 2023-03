Processo Escort Bari, Palazzo Chigi presenta la richiesta di revoca della costituzione come parte civile

La presidenza del consiglio dei ministri ha presentato una richiesta di revoca della costituzione come parte civile nel processo escort a Bari. Nel procedimento Silvio Berlusconi è accusato di induzione a mentire. È accusato di aver pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini per indurlo a mentire ai pm che indagavano sulle escort portate tra 2008 e 2009 nelle residenze dell’alllora premier. L’atto è stato depositato questa mattina attraverso il legale Giuseppe Zuccaro. Palazzo Chigi lo scorso 13 febbraio aveva revocato la propria costituzione di parte civile nel processo Ruby ter. Il procedimento si è concluso a Milano con l’assoluzione, fra gli altri, di Berlusconi «perché il fatto non sussiste».

