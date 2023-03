Milano, 30enne investito e ucciso sul monopattino. Fermato il conducente: era senza patente per un altro incidente con omissione di soccorso

Un uomo è stato investito questa notte a Milano mentre guidava un monopattino elettrico. Soccorso e ricoverato in gravi condizioni al Policlinico della città, è morto questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 3 della scorsa notte nella zona di Famagosta, all’angolo del viale omonimo con via Beldiletto. Un’automobile avrebbe investito l’uomo a bordo del monopattino, con dinamica e motivi da accertare. Il 30enne, originario dell’Ecuador, sarebbe stato quindi sbalzato per diversi metri. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, riferisce Ansa, le sue condizioni sono parse subito gravi: l’uomo è stato intubato e portato in codice rosso al Policlinico. Non ce l’ha fatta: stamattina la constatazione del suo decesso. Soltanto questa mattina la polizia è riuscita a rintracciare l’uomo al volante dell’auto che ha investito il monopattino, che in un primo momento sembra si fosse reso irreperibile. Dai primi accertamenti effettuati, è emerso che l’investitore – 30enne anch’egli – aveva la patente revocata per un precedente analogo. L’uomo, che si trova ora in stato di fermo al comando della Polizia Locale, avrebbe infatti provocato un altro incidente lo scorso anno, senza fermarsi a prestare soccorso.

