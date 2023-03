I tamponi dell’Iss costati 750 euro nell’inchiesta Covid di Bergamo

Per i primi test fatti a Roma all’inizio della pandemia di Coronavirus l’Istituto Superiore di Sanità ha pagato un prezzo esorbitante. 750 euro l’uno, quando sul mercato ne costavano 3. La storia la raccontano le carte dell’inchiesta di Bergamo. E il Corriere della Sera spiega che tra le posizioni stralciate e inviate a Roma per competenza c’è quella di Silvio Brusaferro. Che come rappresentante legale dell’Iss dovrà fronteggiare l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli investigatori hanno trovato un’email che risale al 26 febbraio 2020. Il mittente è la vice capo del gabinetto del ministero della Salute Tiziana Coccoluto. Il destinatario è il capo della protezione civile Angelo Borrelli. «Facendo seguito alla mail in calce, ti inoltro una sintesi delle risorse necessarie per l’attuazione dello schema di ordinanza in oggetto, come stimate dall’Istituto superiore di sanità», dice Coccoluto.

La mail e l’ipotesi truffa aggravata

Nell’allegato si legge: «Con riferimento all’esame dei campioni biologici trasmessi dai laboratori regionali, si rappresenta che dall’esecuzione dei primi 200 test da parte dell’Istituto superiore di sanità emerge che gli oneri per il predetto numero di test è pari a 150 mila euro». E cioè 750 euro per ogni tampone. Lo stesso prezzo l’Iss lo paga per la consegna successiva: «Seicentomila euro lordi per un fabbisogno di 800 test». I soldi sono da «stanziare nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio». Il riferimento è a un’ordinanza di Borrelli che consentiva spese fino a 5 milioni di euro «senza previa pubblicazione di bando».

Il prezzo giusto

I primi 200 tamponi acquistati e gli 800 a seguire erano i test che, a inizio pandemia, servivano come controprova per i malati lombardi e veneti. Ma i prezzi sono finiti sotto l’occhio della Guardia di Finanza di Bergamo. Che si è posta la domanda più banale. Ovvero: qual era il prezzo di un tampone in quel periodo? La risposta data dall’Azienda Ospedaliera di Padova è finita agli atti: «Il test più utilizzato tra febbraio e marzo 2020 aveva un costo industriale unitario pari a 2,82 euro».

