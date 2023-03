Guido Crosetto accompagna un’anziana dalla polizia, la confusione dell’agente: «Ah, un collega»

Una piccola disavventura per un’anziana, si è trasformata in un surreale scambio di battute tra il ministro della Difesa e un agente di una stazione di polizia. Lo ha raccontato lo stesso Guido Crosetto in un tweet in cui riporta l’accaduto. Crosetto si trova in farmacia quando entra un’anziana. «Cerco mio figlio», chiede. Ma suo figlio non è lì e i responsabili del negozio spiegano che «è la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio». Si viene allora a sapere che la donna è in giro da circa due ore, in stato confusionale, senza sapere dove si trovi. Il ministro decide quindi di accompagnarla alla più vicina stazione di polizia per darle aiuto. Ed è qui che l’agente, dopo una spiegazione di quanto accaduto, chiede i documenti a Crosetto. «Sono il ministro della Difesa», risponde il responsabile delle forze armate. «Ah, una collega», esclama sorpreso l’agente al politico, ignorando probabilmente che il suo corpo di appartenenza si trova sotto la responsabilità del ministero dell’Interno.

