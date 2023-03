Napoli-Eintracht, il Tar sospende il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi tedeschi

Ci saranno anche i tifosi dell’Eintracht Francoforte nella sfida di Champions League contro il Napoli che andrà in scena il 15 marzo allo stadio Maradona. Oggi il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal club tedesco contro la decisione del ministero dell’Interno che vietava la vendita dei biglietti ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio. Il divieto generalizzato imposto dal Viminale si doveva principalmente a una questione di sicurezza e timore di scontri tra tifoserie. Nella gara d’andata in Germania, vinta dal Napoli per 2-0, c’erano state scene di tensione fuori dallo stadio. I tifosi dell’Eintracht hanno accolto i partenopei con striscioni offensivi e sticker con la scritta «Terroni di merda» affissi in giro per la città. In previsione di possibili scontri, il governo tedesco ha fatto schierare diverse squadre di poliziotti fuori dallo stadio, così da prevenire contatti tra le due tifoserie.

La palla torna al Viminale

In vista della gara di ritorno, il governo italiano teme che la tensione possa alzarsi ulteriormente. Una preoccupazione non condivisa dal tribunale campano, secondo cui «il pericolo per la sicurezza pubblica resta solo genericamente prospettato». Di conseguenza, il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi sarebbe un provvedimento sproporzionato, che non considera «misura alternative e meno invasive». Anche dopo la decisione del Tar, però, la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte non è stata automaticamente ripristinata. La palla torna al Viminale, che dovrà esprimersi in questi giorni e comunicare alla società partenopea se dovrà mettere in vendita o meno la quota di 2.700 biglietti previsti per la tifoseria ospite.

Foto di copertina: EPA/RONALD WITTEK | La curva dell’Eintracht Francoforte durante la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli (21 febbraio 2023)

