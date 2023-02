Francoforte, l’accoglienza degli ultras dell’Eintracht ai tifosi del Napoli: «Terroni di me**a» – Le foto

A poche ore dall’inizio dell’andata degli ottavi di Champions tra Eintracht e Napoli, a Francoforte si alza la tensione. Con i tifosi del Napoli in corteo per il centro in direzione stadio, e centinaia di agenti schierati a difenderli. Adesivi, cartelloni e striscioni offensivi degli ultras della formazione di casa, nonché gemellati con quelli dell’Atalanta, hanno “accolto” i tifosi partenopei. «Terroni di merda», si legge in più sticker attaccati su alcuni pali della città. In un altro adesivo che sta facendo il giro dei social, tra indignazione e ironia, c’è scritto «Napolizia» accanto alla foto dell’ex capo ultras napoletano Genny A ‘Carogna travestito da poliziotto. Il governo ha fatto schierare diverse squadre di forze dell’ordine in città, in particolare per prevenire o intervenire in caso di possibili contatti tra le due tifoserie avversarie. A questo si aggiunge anche la tensione provocata dal divieto delle autorità agli esponenti del tifo di organizzare coreografie con i fuochi d’artificio all’interno della curva nord. Blocco frutto dell’ultima finale di Europa League, con i tedeschi che si erano scatenati per la vittoria.

