C’è Posta per Te, Gerry Scotti: «Nella camera mortuaria di mia mamma mi chiedevano gli autografi» – Il video

Nel corso della nuova puntata di C’è posta per te, ultima di questa stagione, Maria De Filippi ospita l’amico, nonché collega Gerry Scotti. Durante il programma il conduttore ricorda un episodio accaduto dopo la scomparsa della madre. «Quando è morta mia madre, ero già Gerry Scotti e quasi tutte le persone si fermavano davanti al feretro di mia madre per chiedermi un’autografo. A un certo punto mi sono innervosito. Avrei voluto dire no, ma poi ho pensato che mia madre non lo avrebbe voluto», spiega. Un racconto, questo, che sembra far tornare alla mente quanto accaduto con i selfie chiesti a Maria De Filippi durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. In realtà è solo una coincidenza: la puntata del people show, infatti, è stata registrata prima della morte del giornalista.

