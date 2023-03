Il messaggio di Maria De Filippi prima della puntata di C’è Posta per Te: «Grazie per il vostro amore»

«Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto». È questo il messaggio andato in onda prima dell’inizio del programma televisivo C’è Posta per Te. A inviarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi che ha voluto ringraziare i suoi telespettatori per l’affetto ricevuto dopo la morte del marito Maurizio Costanzo. Ospiti del people show di Canale 5: Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson della serie cult Mare fuori. Nonostante la puntata di questa sera sia stata registrata prima del tragico evento, la conduttrice aveva annunciato – nei giorni scorsi – di voler ricominciare a lavorare «perché così mi hanno insegnato».

