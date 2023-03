La Lega di Serie A vuole comprare Sky, ma il problema è il prezzo

La Lega Calcio di serie A vuole comprare Sky. Oggi a Milano è in programma un’assemblea dei club. All’ordine del giorno ci sono due punti. Ovvero la prossima asta per i diritti tv e il negoziato con i fondi d’investimento e le banche che si sono offerti di finanziare il calcio italiano. Ma, spiega oggi La Stampa, c’è un’idea che si sta facendo strada tra i presidenti su come impiegare quei soldi. Ovvero avanzare un’offerta per comprare Sky Italia e costituire una piattaforma televisiva proprietaria della Serie A. Così la Lega non si troverebbe a dover partire da zero con il canale tematico. E potrebbe presentarsi ai mercati con un’offerta già strutturata. Ma per questa prospettiva ci sono molti problemi. L’amministratore delegato Luigi De Siervo dovrebbe proporre l’idea. Ma Comcast potrebbe non avere nessuna voglia di cedere Sky.

L’assemblea dei club

Sky è passata di mano nel 2018, quando Rupert Murdoch ha venduto per 40 miliardi di dollari il suo gruppo a Comcast. Che negli ultimi mesi ha investito molto in Italia. I televisori Sky Glass, l’esclusiva della Formula 1 e la Champions League fino al 2027. Ha anche annunciato 800 uscite volontarie o riconversioni per i dipendenti del gruppo. Se poi Comcast dovesse valutare l’offerta, rimane il problema delle attività che esulano dai media e dal settore sportivo. A quel punto la Lega potrebbe farsi avanti per rilevare soltanto Sky Sport. Oppure trovare un partner industriale per gestire l’extra-calcio. L’assemblea dei club potrebbe indire nei prossimi mesi la gara. Magari invitando le grandi banche a mandare proposte di finanziamento per l’acquisto. Infine la Lega dovrebbe nominare uno o più consulenti. Per valutare le offerte e contattare Comcast.

