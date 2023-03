Champions, la vignetta del Porto fa infuriare gli interisti. Lo sfottò contro gli italiani: «È razzismo»

«Senti la vibrazione? È la notte di Champions in arrivo. Martedì abbiamo bisogno di un drago che lancia fiamme. Contiamo su di te?». Il classico messaggio per caricare la squadra sui social. Solo che questa volta a corredo c’è una vignetta che è una raccolta di stereotipi sull’Italia. Così l’FC Porto ha deciso di chiamare a raccolta i propri tifosi in vista della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Inter, che si disputa martedì 14 marzo. Nell’immagine offensiva e stereotipata condivisa sui social si vedono cinque giocatori della squadra portoghese con gli occhi illuminati, davanti a loro c’è il più tradizionale dei pizzaioli, con tanto di baffoni neri e cappello bianco da chef, mentre a bordo di una vespa tricolore sfreccia in mezzo a loro con un vassoio tondo portando un pallone da calcio. Un post che sia su Twitter sia su Facebook ha ricevuto decine di commenti critici e indignati, ma anche, ironici da parte degli italiani.

