Di Maio paparazzato a Venezia con la nuova fidanzata, chi è l’ex candidata M5s Alessia D’Alessandro

L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna a far parlare di sé, stavolta però per la sua vita privata. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto dell’ex M5s assieme a una presunta nuova fidanzata. Nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo, la rivista diretta da Alfonso Signorini racconta che Di Maio e Alessia D’Alessandro hanno trascorso un weekend insieme a Venezia, con tanto di scatti dei due mentre passeggiano a favore di paparazzo. Appena sei mesi fa, Dagospia aveva rivelato che l’ex ministro era tornato single, dopo una relazione avuta con una militante M5s che lavorava nella comunicazione del Movimento, Virginia Saba. Di Maio e D’Alessandro si sarebbero conosciuti durante la militanza nel Movimento 5 stelle. D’Alesandro, classe 1990, è una ragazza italo-tedesca che, racconta Chi, «ha studiato Scienze economiche a Parigi e Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella». D’Alessandro e Di Maio si sarebbero conosciuti nel 2018, quando lei si era candidata alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Salernitano, ma quell’elezione non le aveva portato fortuna.

CHI | Luigi Di Maio con la nuova fidanzata Alessia D’Alessandro a Venezia

