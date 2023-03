Vincenzo Spera: muore a Genova in un incidente stradale il presidente di Assomusica. Bucci: «Un manager vero»

Il presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi Vincenzo Spera è morto la scorsa notte a Genova. Spera in serata era stato investito da una moto in corso Magenta. Si trovava nel quartiere di Castelletto, stava attraversando sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione. Aveva 70 anni. Soccorso dal personale del 118, Spera è stato ricoverato all’ospedale San Martino in codice rosso. È deceduto al punto di rianimo del Pronto Soccorso. Vani i tentativi di rianimare il paziente dell’équipe di anestesisti diretta dal dottor Giordano Casalini. Il decesso è stato constatato poco dopo l’una di notte. L’uomo alla guida della moto è ricoverato all’ospedale Galliera.

Il ricordo di Toti

Il guidatore ha 18 anni. Il manager musicale è stato sbalzato dal colpo. Cadendo ha sbattuto la violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto oltre al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Spera, nato in provincia di Salerno, con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all’organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci. «Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi, anche internazionali», ha detto ricordandolo proprio Bucci. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ci ha tenuto a salutare «un amico che sognava una Genova e una Liguria vive, allegre, colorate, piene di musica e di futuro. Un amico che anche quando il cielo era grigio, vedeva azzurro».

