Alta tensione nel Mar Nero, un jet russo si scontra contro un drone Usa

Un drone da guerra statunitense di tipo Reaper Mq-9 è stato coinvolto in un incidente contro un jet russo mentre sorvolava il Mar Nero. La notizia è stata inizialmente diffusa da Afp che citava fonti anonime, e confermata a stretto giro dal Pentagono. Anche il presidente Joe Biden è stato informato. L’autorità Usa riferisce che il jet russo, attuando una «manovra pericolosa e non professionale», ha colpito l’elica del drone che volava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. «Intorno alle 7 di questa mattina – si legge nel comunicato dell’aeronautica statunitense – un aereo russo Su-27 ha colpito il propulsore dell’Mq-9 obbligando le forze statunitensi a far atterrare il drone in acque internazionali». Prosegue la nota: «Numerose volte prima della collisione, l’Su-27 ha sversato carburante sul drone e vi si è parato davanti in modo poco professionale e spericolato». L’aeronautica statunitense rende noto che il drone era impegnato in «operazioni di routine nello spazio aereo internazionale» quando la collisione con il jet russo ha provocato «la perdita totale dell’Mq-9». Secondo gli Usa, non sarebbe la prima volta che la Russia tenta azioni di questo tipo.

Il modello del drone

Precedentemente, Afp aveva sottolineato come l’attività militare sopra lo specchio d’acqua sia particolarmente intensa in questo periodo del conflitto tra Russia e Ucraina. «Sicuramente è successo qualcosa, ma al momento non abbiamo conferma che il velivolo sia stato colpito», aveva dichiarato una delle due fonti alla agenzia stampa francese. Le persone consultate da Afp, che hanno chiesto di rimanere anonime a causa della sensibilità delle informazioni rilasciate, inizialmente non hanno rivelato a quale Paese appartenesse il drone. Il modello citato si tratta di un velivolo a pilotaggio remoto di tipo hunter-killer, in grado di sorvegliare il proprio obiettivo a lungo e da altitudini elevate prima di colpirlo. È sviluppato dalla difesa statunitense e viene utilizzato dall’aeronautica Usa, oltre che da quella di diversi Paesi Nato, tra cui anche l’Italia e il Regno Unito.

