Ponte sullo stretto, l’anticipazione di Salvini: «Il decreto già in settimana»

«Se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier, il decreto Ponte potrebbe arrivare anche questa settimana». Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, detta i tempi per il progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Un’opera su cui la coalizione di centrodestra – e in particolare la Lega – ha insistito tanto in campagna elettorale. Le informazioni che il ministero sta ancora aspettando, ha spiegato stamattina il leader del Carroccio a Radio 24, riguardano «quante persone lo userebbero, quanto costerebbe, chi lo co-finanzierebbe, quanto farebbe risparmiare in termini di tempi, solo in treno un’ora e mezza, e in termini di riduzione di impatto ambientale». Ad anticipare i prossimi sviluppi del progetto del ponte sullo stretto era stato a inizio anno Silvio Berlusconi, che su Instagram aveva annunciato: «Apriremo finalmente i cantieri nei prossimi mesi». Una promessa probabilmente irrealistica. Lo scorso novembre, il ministro Salvini si era sbilanciato su una possibile data di apertura dei cantieri. L’obiettivo, aveva detto il leader della Lega, «è partire con i lavori nell’arco di due anni». In altre parole, entro la fine del 2024.

Foto di copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Continua a leggere su Open

Leggi anche: