Caos Porto-Inter, 1000 tifosi nerazzurri rischiano di restare fuori con il biglietto. I media portoghesi: «Travestitevi»

Pare che alcuni tifosi dell’Inter si stiano preparando alla partita contro il Porto di stasera indossando sciarpe e colori degli avversari. Perché? È di poche ore fa il comunicato del club portoghese nel quale si informa che «i biglietti per tutti i settori dell’Estádio do Dragão, ad eccezione dei posti riservati per i tifosi in trasferta inviati al club ospite, sono destinati esclusivamente ai supporter dell’FC Porto». Ciò significa che, «per ragioni di sicurezza, l’accesso allo stadio non verrà consentito ai tifosi del club ospite titolari di tagliandi che non sono stati acquistati direttamente dal Football Club Internazionale Milano». Sono proprio queste le novità che preoccupano i tifosi dell’Inter, che vanno a caccia di soluzioni, o quantomeno di capire se riusciranno a entrare nello stadio di casa dei portoghesi, in un ritorno degli ottavi di Champions League che si preannuncia infuocato, anche dopo le polemiche di ieri. Nella partita d’andata a San Siro la squadra di Inzaghi ha vinto 1-0.

Le varie interpretazioni che spaventano gli interisti

C’è chi spera che le cose andranno come riferito a la Repubblica dal Dragão, e si sta organizzando di conseguenza: «Probabilmente non saranno ammessi tifosi con sciarpe e bandiere dell’Inter, al di fuori del settore ospiti». D’altronde, dopo aver pagato biglietti e viaggio in aereo, oltre a una notte in hotel, sarebbe una batosta non riuscire a entrare allo stadio. Al momento sembra che siano circa 900 i tifosi nerazzurri che potrebbero avere problemi all’ingresso. L’interpretazione della stampa portoghese è più aderente a quanto dichiarato sul sito dei biancoblu. Infatti, sul sito lusitano Maisfutebol si legge: «Un tifoso dell’Inter che ha acquistato un biglietto per assistere alla partita in un settore non destinato ai tifosi della squadra ospite sarà escluso».

