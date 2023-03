Altra multa per il premier Rishi Sunak: lascia il cane senza guinzaglio e la polizia lo ammonisce – Il video

Nuova polemica per il premier britannico Rishi Sunak. Questa volta si tratta di un’infrazione delle regole che non è passata inosservata. Nel video diffuso dai media del Regno Unito e diventato virale su TikTok si vede il primo ministro a Hyde Park, assieme alla famiglia, che lascia il suo Labrador Nova scorrazzare nel parco londinese. Ma senza guinzaglio. Per questo motivo, il premier è stato ammonito da un agente della sua scorta, anche perché si trovava a pochi metri da un cartello con il divieto di lasciare liberi i cani. A seguire, lo stesso Sunak ha provveduto a rimettere il guinzaglio all’animale. Dopo che il filmato è diventato virale, la Met Police ha diffuso un comunicato per spiegare quanto accaduto. «Un agente, che era presente in quel momento, ha parlato con una donna e le ha ricordato le regole. Il cane è stato rimesso al guinzaglio».

La stampa inglese ha tentato di mettersi in contatto con un portavoce di Downing Street per chiedere se il premier intendesse chiede scusa. «No comment», è stata la risposta. Sunak non è nuovo a episodi di questo tipo. A gennaio di quest’anno è stato multato dalla Lancashire Police perchè non indossava la cintura di sicurezza a bordo della sua auto blu. Anche il quel caso tutto era stato ripreso e pubblicato dal suo staff sui social. Un’altra multa arrivò a Scotland Yard quando era cancelliere dello Scacchiere, per il Partygate, lo scandalo delle feste organizzate a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid. Ma non solo. Lui e la moglie sono spesso tacciati di essere scollegati dai problemi del Paese, dopo il pantolofa-gate sulle costosissime ciabatte di Akshata Murty, e l’essersi presentato in un cantiere impolverato con dei lussuosi mocassini di Prada da circa 500 sterline.

