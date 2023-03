Bologna, suicida un prof delle medie: era indagato per una relazione con una studentessa

Era stato sospeso dal suo incarico di professore delle medie perché accusato di aver avuto una relazione con una sua allieva di 12 anni. Non ha retto il colpo e si è suicidato nel cimitero di un comune in provincia di Bologna. Come riferisce il Corriere di Bologna, la Procura del territorio non aveva ancora accertato se ci fosse stata realmente una relazione tra professore e studentessa, ma gli inquirenti avevano dovuto avvertire la scuola dell’indagine in corso. A cui è seguita ieri 14 marzo – per prassi – la sospensione cautelare del docente da parte dell’ufficio scolastico. L’uomo viene descritto come una persona ultimamente fragile, soprattuto dopo che nell’ultimo periodo le voci sul suo presunto rapporto con la minore si erano fatte più insistenti. Secondo le prime informazioni, non si conosce ancora la tipologia di relazione che i due potrebbero aver avuto. Si ipotizza che si sia trattato di alcuni contatti non permessi tra l’alunna e il docente denunciati dalla famiglia della ragazzina. Nel fascicolo d’indagine aperto dalla Procura di Ferrara sono stati inseriti alcuni messaggi che i due si erano scambiati. La notizia del suicidio è arrivata ieri sera e ha scosso il Paese e la scuola dove il professore insegnava. Massimo riserbo sulle indagini.

