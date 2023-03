Hong Kong, 2 uomini arrestati per possesso di libri per bambini considerati sovversivi

Libri per bambini che incitano all’odio e al disprezzo. Con questa motivazione le autorità di Hong Kong hanno arrestato due uomini, di 38 e 50 anni, perché in possesso di letture considerate «sediziose», ovvero volte a preparare azioni sovversive contro il potere. A entrare nel mirino delle autorità sono alcune immagini della serie Yangcun che raffigurano delle pecore che cercano di difendere il loro villaggio dai lupi. Non la classica fiaba – secondo la polizia -, ma un chiaro riferimento alle rivolte del 2019 e alle contestazioni contro il governo di Pechino. A denunciarlo è Human Rights Watch, l’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. Prima dell’arresto, i due hanno subito una perquisizione in casa dove – riferisce la polizia locale in un comunicato – sarebbero state trovate altre «pubblicazioni sediziose che incitano all’odio contro il governo cinese e contro la magistratura».

La serie era già nel mirino delle autorità

La Bbc fa sapere che i due sono stati rilasciati su cauzione, ma devono ripresentarsi alla polizia il mese prossimo. La serie di libri sequestrata non è nuova a blitz di questo tipo. Già lo scorso anno un processo aveva giudicato sediziosi gli stessi testi e aveva condannato cinque logopedisti a 19 mesi di carcere. Si trattava di un gruppo di età tra i 25 e i 28 anni che avevano ideato e-book che sono stati interpretati come tentativi di far passare messaggi sovversivi attraverso letture per i più piccoli. Lo sorso gennaio, la polizia cinese aveva arrestato anche uno studente di 24 anni per sedizione perché aveva condiviso su Facebook un link per scaricare la serie Yangcun.

