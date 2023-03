Xi Jinping-Putin, lunedì a Mosca il primo incontro dall’inizio della guerra. «Una visita per la pace» in Ucraina, assicura Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita in Russia all’inizio della prossima settimana, da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, confermando voci e preannunci da parte del Cremlino che si rincorrevano da settimane. Si tratta della prima visita del presidente cinese – appena rieletto per un terzo mandato – in Russia dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, oltre un anno fa. Al centro della visita sarà l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin: i due si vedranno per un primo “pranzo informale” lunedì, ha fatto sapere il Cremlino, poi nuovamente l’indomani, quando sono in programma “colloqui ufficiali”. I due leader si sono incontrati de visu l’ultima volta a Samarcanda, in Uzbekistan, lo scorso settembre.

Commentando la missione di Xi in Russia, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che si tratta di «una visita per la pace» in Ucraina. «Mantenere la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica estera cinese», ha assicurato Wang, ricordando che «sulla questione ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace, del dialogo e della correttezza storica». Considerato che in questa fase storica «il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenze», Pechino, ha aggiunto ancora il portavoce, punta a «praticare un vero multilateralismo, a migliorare la governance globale e a contribuire allo sviluppo e al progresso del mondo». Una “narrazione preventiva” che cozza con le notizie che si susseguono sui media occidentali sulle presunte vendite di armi da parte di aziende cinesi all’esercito russo (ultima in ordine di tempo la rivelazione di ieri sul tema di Politico). E che andrà misurata con la realtà degli scambi che avverranno a Mosca. Prima osservatrice interessata, ovviamente, l’Ucraina: nel briefing di questa mattina il portavoce di Pechino non ha né confermato né smentito se Xi abbia in programma, in occasione della sua missione, di incontrare per lo meno in video anche il presidente di Kiev Volodymyr Zelensky, come aveva ipotizzato nei giorni scorsi il Wall Street Journal.

Foto: ANSA/SPUTNIK – ALEXEI DRUZHININ

Continua a leggere su Open

Leggi anche: