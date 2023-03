Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli trionfa in Coppa del Mondo. La campionessa in carica tiene stretta la corona contro Nikolova e Klaeyn

La ginnastica ritmica torna a vincere. Sofia Raffaeli conquista la prima tappa del circuito internazionale di Coppa del mondo di ginnastica in scena al Palaio Faliro di Atene. La campionessa del mondo in carica non ha intenzione di cedere il primato e in pedana è riuscita a battere le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Klaeyn. Dopo l’inizio della giornata di ieri venerdì 17 marzo con i primi due attrezzi, l’azzurra mantiene la testa della classifica “All Around” con il totale, sui quattro attrezzi, di 131.750. A seguire Nikolova con 129.550 e Klaeyn a quota 127.600. «Sono davvero contenta per come è andata la gara», ha detto l’italiana subito dopo la vittoria, «è stata la prima prova di World Cup della stagione, con tutti esercizi nuovi, quindi mi ritengo molto soddisfatta». Poi il riferimento alla sua allenatrice: «Io e Julie Cantaluppi abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà che proverò a fare domani nelle finali di specialità. Darò come sempre il massimo». Lo scorso settembre la 18enne di Chiaravalle aveva conquistato il quarto oro mondiale in Bulgaria, riuscendo in una grande impresa. Pochi mesi fa l’atleta è intervenuta sullo scandalo di Desio che ha coinvolto l’Accademia Nazionale di ginnastica ritmica e l’intera disciplina: «Non ho mai avuto problemi con le allenatrici, ma sono vicina a chi denuncia», aveva detto in riferimento alle numerose testimonianze di maltrattamenti fisici e psicologici testimoniati da decine di ex ginnaste.

