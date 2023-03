Siae vs Meta, addio alla musica sui social? Ecco 20 artisti che potrebbero salvarsi dalla censura

Nelle ultime ore le storie di Instagram sono diventate all’improvviso silenziose. Gli utenti hanno dovuto dire addio ai brani virali (italiani e non solo) che facevano da sottofondo alle riprese delle loro cene fuori, delle gite in spiaggia o della persona amata. E la ragione risiede nella decisione della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori, che non avendo raggiunto un accordo con Meta ha bandito la musica che tutela dai social di Mark Zuckerberg. Con conseguenze su reel, stories e feed di Instagram e Facebook. Tuttavia, è presto per rassegnarsi a pubblicare contenuti privi di ogni melodia o con le poche musiche rimaste a disposizione: i brani che non fanno parte del repertorio Siae, infatti, continueranno a essere disponibili sulle piattaforme di Meta. Dovrebbe dunque essere possibile ricorrere al repertorio degli artisti italiani rivoltisi, per la gestione dei loro diritti d’autore, a Soundreef. Si tratta, come spiega Wired, di una società nata nel 2011 per la gestione dei diritti d’autore per l’utilizzo online, in radio e in televisione delle opere di artisti italiani (e non solo).

La lista dei possibili highlander

In realtà, per ora il“take down” dei brani rappresentati da Siae ha coinvolto anche quelli di Soundreef, ma la ragione risiede in un problema tecnico, per i quali in queste ore sono stati avviati i dovuti accertamenti. Non sfuma dunque la possibilità di poter ricorrere ai 43mila autori, compositori, editi in tutto il mondo, tutelati dalla società, di cui 26mila solo Italia. A cominciare da Laura Pausini, passando per i Pooh, Fabrizio Moro, Paola Turci e Fabio Rovazzi. E ancora: Enrico Ruggeri e J-Ax, presente nel repertorio di Soundreef già nel 2017 con grandi successi come Domani, Spirale ovale e Gente che spera. Molti dei quali realizzati quando era ancora parte degli Articolo 31. Il catalogo di Soundreef vanta inoltre brani di Gigi d’Alessio, Morgan, Nesli e Sfera Ebbasta. Così come grandi successi di Rkomi, Marco Masini, Tedua, Bresh, Federica Abbate e Boomdabash. Tra i venti nomi più illustri che hanno lasciato Siae, infine, figurano Noiz Narcos, Ultimo e Federica Camba.

