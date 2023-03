Valanga sopra Courmayeur, trovato morto uno sciatore. Si cerca il secondo disperso

È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, staccatasi a 2500 metri di quota. L’altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo. In alternativa le ricerche riprenderanno nella giornata di domani, lunedì 20 marzo. Si tratta di due persone, provenienti dal nord Europa che sciavano fuoripista, quando l’enorme quantità di neve li ha travolti. Altri due compagni sono riusciti ad evitare la valanga e attualmente risultano in buone condizioni. L’allarme è stato dato intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco del canalone. Le operazioni di ricerca sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di Finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l’accaduto. Le operazioni di ricerca stanno avvenendo anche con l’ausilio dell’elicottero, inizialmente impossibilitato a sorvolare la zona a causa del maltempo e dell’assenza di visibilità in quota.

Caldo e pioggia

Il responsabile della stazione di Courmayeur del Soccorso alpino valdostano ha spiegato che tra le cause del distaccamento del blocco di neve, ghiaccio e rocce c’è la pioggia, che è stata «un fattore determinante». Gianluca Marra, guida alpina, ha anche aggiunto: «Anche lo sbalzo termico delle ultime ore ha avuto un ruolo nell’incidente. Il canale degli Spagnoli non è vietato, ma è sconsigliato. È poco frequentato e molto ripido, pieno di insidie».

