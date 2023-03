Bordate di insulti per Cannavacciuolo in tribuna per Torino-Napoli: «Ciccione di me**a». La reazione dello chef – Il video

Doveva essere una domenica di relax e divertimento con la famiglia sugli spalti dello stadio di Torino, per seguire il suo amato Napoli in trasferta contro i granata. Ma lo chef Antonino Cannavacciuolo, presente in tribuna con i figli e la moglie, è stato è stato travolto dagli insulti da alcuni tifosi granata. Un piccolo gruppo di tifosi del Toro si è scagliato contro di lui, urlandogli diversi insulti, tra cui «Ciccione di m***a» e «Cuoco di me**a». Il tutto è accaduto sotto gli occhi dei figli di Cannavacciuolo, nella giornata della festa del papà. Ma lo chef non si è perso d’animo e ha risposto a tono ai pochi tifosi che lo insultavano, invitandoli a salire in tribuna e a ripetere gli stessi insulti in faccia. «Venite qua, venite qua», faceva intendere con a gesti. Alla fine non vi è stato nessuno scontro né ulteriori diverbi tra i tifosi granata e lo chef, ma gli insulti lanciati contro lo Cannavacciuolo hanno certamente rovinato quello che doveva essere un normale weekend di relax e divertimento in famiglia allo stadio.

