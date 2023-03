A Napoli attesi 2.500 tifosi inglesi, alta tensione prima di Italia-Inghilterra: da Londra divieto di cinture e caricatori per smartphone

L’Italia campione d’Europa torna in campo. E comincerà dallo stadio Maradona di Napoli il percorso che dovrebbe portare gli Azzurri di Mancini a difendere il titolo agli Europei 2024. E il cammino della nazionale italiana ripartirà domani, mercoledì 23 marzo, proprio contro gli avversari dell’Inghilterra, battuti durante finale di Wembley di Euro 2020. Ma nel frattempo a Napoli continua a crescere la tensione pre-partita, così come i timori di possibili scontri tra tifosi italiani e i 2.500 tifosi inglesi previsti nel capoluogo campano per assistere al match. Nelle ultime ore, alcuni tifosi inglesi hanno ricevuto minacce online da parte di un presunto gruppo di ultrà del Napoli e per questa ragione è stata cancellata una partita amichevole amatoriale tra i fan delle due nazionali. Non trattandosi di un match tra club con possibili rivalità tra le tifoserie – come accaduto recentemente negli scontri tra gli ultrà del Napoli e i tedeschi dell’Eintracht -, la polizia italiana tende a escludere che ci possa essere l’interesse delle frange più violente del tifo a scatenare disordini. Ma per scongiurare ogni rischio, la zona del Lungomare di Napoli, dove alloggeranno sia le due squadre sia i tifosi inglesi, sarà presidiata dalle forze dell’ordine. La polizia ha inoltre messo a disposizione dei tifosi inglesi circa 20 autobus per portarli in sicurezza allo stadio Maradona. I tifosi inglesi, inoltre, sono stati dissuasi dal portare con loro cinture, oggetti appuntiti e apparecchiatura tech. Le limitazioni su cellulari e caricatori portatili, però, potrebbero rappresentare un problema, dato che i biglietti per il match sono stati emessi in formato elettronico.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: