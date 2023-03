Tunisia, nuovo naufragio di un barcone stracolmo di migranti: «Almeno 5 morti annegati e 28 dispersi». Erano diretti a Lampedusa

La denuncia dell’ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. A bordo del mezzo di fortuna ci sarebbero state 38 persone, in maggioranza provenienti dalla Costa d’Avorio

Una nuova tragedia della disperazione sarebbe occorsa nelle scorse ore nel tratto di mare che separa l’Italia – la sua ultima propaggine Lampedusa – dalle coste nordafricane. Un barcone partito dalla regione di Sfax, in Tunisia, si sarebbe capovolto al largo delle coste tunisine, provocando la morte di almeno cinque migranti. È quanto ha reso noto l’ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). «Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi», ha dichiarato Romdhane Ben Amor di Ftdes, spiegando che il barcone è affondato «perché era sovraccarico», trasportando 38 persone. La maggior parte dei migranti, compresi i cinque annegate, proverrebbero dalla Costa d’Avorio. Erano partiti con un barcone della speranza dalla regione di Sfax in direzione di Lampedusa. Ma la loro traversata, secondo la denuncia dell’ong, si è drammaticamente esaurita molto prima.

Foto di copertina: Archivio / Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans

