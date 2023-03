Donald Trump si prepara a far diventare uno show la sua incriminazione: «Vuole essere ammanettato»

Donald Trump attende per oggi la sua incriminazione per il caso Stormy Daniels. Anzi, di più: a quanto pare l’ex inquilino della Casa Bianca non vede l’ora di poter trasformare il tutto in uno show. Il New York Times scrive che al tycoon è venuta l’idea di una parata davanti alle telecamere e ai giornalisti alla procura di Manhattan. Anzi, di più: con i suoi collaboratori a Mar-a-Lago, ha anche ironizzato sulla possibilità di sorridere ai media. L’ex presidente si ritiene pronto alla “perp walk”, ovvero alla pratica usata comunemente dalle forze dell’ordine di esporre un sospettato arrestato alle telecamere per foto e video. I suoi consiglieri non sono sicuri se il suo atteggiamento sia spavalderia o rassegnazione per quello che lo aspetta.

La perp walk

Trump non sarebbe preoccupato dai dettagli su dove e come sarà ripreso dalle telecamere: quello che vuole è avere l’occasione di mostrare al pubblico che non si sgattaiola via per la vergogna. Il Guardian va oltre. E sostiene che Donald vuole essere direttamente ammanettato dietro la schiena per la “passeggiata criminale” tradizionale. Il tentativo dell’ex presidente, qualora davvero dovesse presentarsi alle autorità per il rilevamento delle impronte digitali e la foto segnaletica, è quello di trasformare l’evento in uno spettacolo. Allo scopo di galvanizzare la base in vista della sua nuova candidatura per le elezioni presidenziali del 2024.

Intanto ieri a Mar-a-Lago, in Florida, dove il tycoon vive dal 2021, e a New York, dove si svolge l’inchiesta, sono state prese misure di sicurezza per contenere i possibili atti di violenza da parte dei sostenitori dell’ex presidente. E molti suoi “tifosi” si sono radunati vicino la sua residenza a Palm Beach per esprimergli il loro sostegno. Alcuni piccoli gruppi si sono riuniti lungo Southern Boulevard, l’arteria che porta a Mar-a-Lago, con striscioni e grandi bandiere con la scritta “Trump, Save America” o “Trump 2024”.

