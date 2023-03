Donald Trump, salta la riunione del gran giurì: possibile domani la decisione finale sull’incriminazione

Fumata nera da New York. Il gran giurì di Manhattan che sta indagando sul ruolo di Donald Trump nel pagamento in nero della pornostar Stormy Daniels non si riunirà oggi. Lo anticipa il New York Times, secondo cui a questo punto la decisione finale non arriverà prima di domani. Lo scorso sabato, Trump aveva annunciato che sarebbe stato arrestato martedì, invitando i suoi sostenitori a protestare e «riprendersi la nazione». La sua previsione non si è avverata, ma diversi media americani confermano che l’indagine è in corso e l’incriminazione di Trump è uno scenario più che plausibile. Secondo il procuratore Alvin Bragg, l’ex presidente avrebbe pagato in nero Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sul loro presunto affaire e non compromettere la sua campagna elettorale del 2016. Se questa versione dovesse essere confermata, l’ex inquilino della Casa Bianca diventerebbe il primo presidente americano a essere ufficialmente incriminato. Secondo quanto riporta il New York Times, il gran giurì di Manhattan si riunisce il lunedì, il mercoledì e il giovedì e, prima di essere chiamato a votare, potrebbe ascoltare almeno un altro testimone. Trattandosi di un procedimento che si svolge in segreto, però, nemmeno le testate americane e locali sono riuscite ad avere ulteriori dettagli sulla data della decisione finale.

L’opinione degli americani

L’indagine su Trump ha già diviso l’opinione pubblica americana. Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, circa la metà dei cittadini statunitensi ritiene che si tratti di un’inchiesta politicamente motivata. Secondo il 70% di loro, però, è «vero» o comunque «credibile» che Trump abbia pagato soldi segretamente alla pornostar Stormy Daniels. Nel frattempo, lo staff dell’ex presidente – che ha già annunciato la sua candidatura per le primarie repubblicane in vista delle presidenziali del 2024 – si sta preparando alla «nuova normalità»: condurre una campagna elettorale in mezzo a svariati guai giudiziari. Da sabato, quando Trump ha annunciato il suo imminente arresto, la sua campagna ha incassato 1,5 milioni di dollari in donazioni dai suoi sostenitori.

Foto di copertina: EPA/PETER FOLEY | Una manifestazione fuori dal tribunale di New York (21 marzo 2023)

