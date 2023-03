«Luca azzurro per sempre», la Nazionale ricorda Gianluca Vialli prima di Italia-Inghilterra – Il video

Un gioco di luci sul campo e di ombre sugli spalti ha segnato il prepartita di Italia-Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli nella partita di qualificazioni europee. Sul rettangolo di gioco, la scritta «Luca azzurro per sempre»: è la prima partita giocata dalla Nazionale dopo la morte di Gianluca Vialli e l’Italia, che nel 2021 trionfò a Wembley proprio con Vialli in panchina come assistente del ct Roberto Mancini, suo grande amico fin dai tempi della Sampdoria, gli ha reso omaggio. Una scritta che è cucita anche all’interno della maglia dei giocatori in campo.

