Don’t cry for me Olgettina, il musical londinese dedicato a Berlusconi pronto al debutto: «Un’Evita sotto effetto di acidi» – Il video

«Sono il Gesù Cristo della politica», comincia così il musical Berlusconi in scena dal prossimo 29 marzo al Southwark Playhouse Elephant di Londra, ideato dai produttori delle famosissime serie tv Fleabag e Baby Reindeer. «È ora di mettere le cose in chiaro. Diamo il benvenuto sul palco all’ex crooner di navi da crociera diventato multimiliardario e Primo Ministro italiano… il tanto maltrattato, incompreso, umile uomo del popolo Silvio Berlusconi!». Il teatro londinese pubblicizza lo spettacolo condividendo alcune delle battute del musical al suo debutto tra pochi giorni. Poi la descrizione del «Silvìta»: «Il racconto di un’ Evìta sotto effetto di acidi, un’esposizione esilarante, cattiva e rumorosa dell’originale magnate dei media e politico populista permanentemente abbronzato», scrive il sito dello spettacolo, «raccontata attraverso gli occhi delle formidabili donne pronte a condividere la loro versione della storia e a rompere la patina di quel sorriso da milioni di lire. Mentre Silvio cerca di sancire la sua eredità scrivendo l’opera della sua vita, i suoi detrattori si avvicinano…». Tre le voci narranti, tutte femminili, che porteranno avanti la trama fornendo tre punti di vista differenti: il procuratore Ilda Boccassini, la seconda moglie Veronica Lario e una non identificata giornalista. Ad interpretare Berlusconi sarà Sebastien Torkia, attore già noto per la sua performance di successo nel musical e nel film Mamma mia!. I biglietti sono in vendita al prezzo di 28 sterline, corrispondenti a circa 31 euro.

Tra i brani “My Weekend with Vladimir” e “Bunga Bunga”

Tra le anticipazioni dello spettacolo anche alcuni brani che verrano cantati sul palco londinese. Tutti realizzati con un stile che gli autori dichiarano «eurotrash», i titoli vanno da For Italy, Bunga Bunga, Thank Goodness for Silvio e My Weekend with Vladimir, con un chiaro riferimento al presidente russo Vladimir Putin. «Con melodie impetuose e ritmi incalzanti, questo nuovo musical oltraggioso riunisce un team pluripremiato per raccontare la storia sorprendente, stravagante e quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del mondo», spiegano ancora le anticipazioni.

