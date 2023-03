L’attacco di Toninelli a Elly Schlein: «Suona “Imagine” in tv e poi vota a favore dell’invio di armi in Ucraina» – Il video

«Ipocrisia totale», ha continuato il pentastellato in un video social, «questa signora, di nuovo, non ha niente»

«Ipocrisia totale», così l’ex ministro dei trasporti Danilo Toninelli torna sui social all’attacco di Elly Schlein. Nel mirino c’è l’esibizione della neo segretaria del Pd nella trasmissione di Rai2 Stasera c’è Cattelan: seduta al pianoforte Schlein ha suonato una dei brani simbolo dell’invito alla pace, la storica Imagine di John Lennon. In un video pubblicato sui social Toninelli parla di ipocrisia totale del capo partito: «Va da Cattelan a suonare al pianoforte Imagine, l’inno alla pace! Peccato che poche ore prima lei e il suo partito hanno votato in aula e in Parlamento a favore dell’invio di nuove armi all’Ucraina», ha detto il pentastellato, «una presa per il c**lo che dimostra che di nuovo questa signora non ha niente». Un attacco duro ma che allo stesso tempo scopre il fianco dei pentastellati dimostrando quanto la nuova segretaria dei dem infastidisca il M5s di Giuseppe Conte.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: