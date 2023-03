Regno Unito, il catcalling diventa reato: fino a 2 anni di carcere per le molestie in strada

I parlamentari della Camera dei comuni hanno approvato un disegno di legge per far diventare reato, con una pena fino a 2 anni di carcere, le molestie di strada. Il catcalling – fischi e apprezzamenti indesiderati -, seguire una persona per strada o impedirle il passaggio verrà sanzionato in Inghilterra e Galles, se la legge, già sostenuta dal governo Sunak, dovesse ottenere il via libera definitivo della Camera dei Lord come è ampiamente previsto. In un sondaggio condotto lo scorso anno da YouGov per Bbc è emerso che due terzi delle donne, almeno una volta, si sono sentite poco sicure o in pericolo a camminare da sole per strada. Sono proprio le donne e le ragazze sotto i 34 anni le più vulnerabili allo street harassment, le molestie di strada, e sono anche le meno propense a denunciarlo. Il deputato conservatore Greg Clark, sostenitore del piano, ha definito «sorprendente» che non fossero già un reato. «Così colmeremo una scappatoia nella legge, perché non è mai stato un reato penale specifico molestare e intimidire intenzionalmente una donna o una ragazza in pubblico», ha dichiarato Clark alla Bbc, «poiché non si tratta di un reato specifico, troppe donne e ragazze pensano che non abbia senso denunciarlo alla polizia».

