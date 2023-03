«Dona il sangue e ti regaliamo un biglietto per la partita della Roma». Ma qualcuno li rivende su Facebook

Donando il sangue si riceveva un biglietto per la partita della Roma. Ma, dopo che qualcuno ha iniziato a rivenderli, l’iniziativa è stata bloccata. È successo nel quartiere Garbatella della Capitale dove la Croce Rossa Italiana aveva pensato a una strategia in collaborazione con l’VIII municipio per motivare le persone a donare il sangue. «Sarà predisposta un’autoemoteca in piazza Damiano Sauli, nel quartiere romano di Garbatella. All’interno di questa unità mobile sarà possibile donare il sangue tra le ore 8 e le ore 12. I donatori riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della AS Roma, oltre alla colazione, a un berretto e a un gadget». Era questo l’annuncio dell’iniziativa. Ma qualcuno ha deciso di approfittarne e ha messo in vendita sui social i biglietti che gli erano stati donati. Gran parte degli annunci di vendita sono stati messi nel gruppo Facebook «Sei di Garbatella se…». I gestori del gruppo, rendendosi conto dell’azione poco etica, hanno deciso di cancellare i post di coloro che vendevano i biglietti e di non accettare più alcun messaggio del genere. «Ciao, non accettiamo più nessun post sulla vendita dei biglietti che vi sono stati donati in maniera gratuita dopo la donazione di sangue», ha scritto Valentina F., una delle admin della pagina.

