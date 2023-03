Il successo di Irma Testa: medaglia d’oro ai mondiali di boxe a Nuova Delhi

L’italiana Irma Testa è campionessa del mondo nei mondiali di boxe. Nel finale di categoria dei 57 chili, a Nuova Delhi ha battuto la kazaka Karina Ibragimova. Testa aveva battuto Ibragimova anche a dicembre, quando aveva iniziato la carriera come professionista. Per la medaglia d’oro riceverà un premio di 100mila dollari. La storia di Irma Testa, originaria di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è sempre stata segnata da grandi successi e momenti di crisi (lei stessa ha ammesso di avere problemi di ansia e depressione): a Tokyo 2020 è stata la prima italiana a vincere la prima medaglia olimpica del pugilato femminile italiano. Per l’atleta campana, soprannominata «Butterfly», si tratta del primo titolo del mondo in carriera. A premiare la prestazione è stata senz’altro la tecnica di Testa, che ha finito per avere la meglio sulla rivale asiatica, che pure è riuscita a sferrare colpi più pesanti. L’azzurra ha vinto con un cinque a zero netto, anche nei parziali. «Per conquistare questo titolo ho sacrificato tutta la mia adolescenza, tutta la mia vita. Ma se questi sono i risultati vorrei farlo per altri venti anni», ha esultato Testa dopo la vittoria. Sempre oggi, l’Italia ha conquistato anche l’argento con Sirine Charaabi nei 52 kg. L’azzurra è stata battuta in finale dalla cinese Yu Wu.

Foto di copertina: ANSA/CIRO FUSCO

