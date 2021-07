Tokyo 2020, Burdisso vince il bronzo nei 200 farfalla, ma ammette: «Non volevo neanche farla la gara, troppo stress»

Mercoledì ricco di gare e finali per gli azzurri impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I primi sport ad assegnare le medaglia, nella notte italiana, sono il canottaggio e il nuoto: una gioia di bronzo dalla prima disciplina, tanta amarezza per il settimo posto di Federica Pellegrini nella sua ultima finale olimpica. Male, nel tennis, Fabio Fognini e Camila Giorgi, sconfitti rispettivamente dall’ucraina Svitolina e dal russo Medvedev. Poi gli italiani si giocano importanti medaglie nella scherma, nel ciclismo su strada e nei tuffi.

La sciabola maschile azzurra in finale per l’oro a squadre

Con una grande rimonta sull’Ungheria, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luca Curatoli hanno compiuto un’impresa: hanno recuperato nel penultimo round i punti di vantaggio che gli ungheresi hanno conservato quasi in tutta la semifinale. Poi, arrivati sul 40 parti, è partito l’assalto finale di Luca Curatoli contro il mostro sacro della scherma ungherese, Szilagyi: è stata necessaria la prova video per assegnare il punto del 45 a 43 agli azzurri, che vuol dire finale nella sciabola maschile a squadre. Appuntamento alle 12.30 ora italiana.

L’Italia è più forte del Covid: bronzo con giallo nel canottaggio

Mancava un’ora dall’inizio della finale di canottaggio quattro senza, quando è arrivata la notizia che uno dei componenti dell’equipaggio azzurro, Bruno Rosetti, è risultato positivo al Covid eseguito la sera precedente. La barca ha potuto comunque gareggiare, perché gli altri tre atleti titolari sono risultati negativi, e Rosetti – contagiato nonostante la doppia dose di vaccino – è stato sostituito da Marco Di Costanzo. Dalla seconda parte della gara in poi, la barca azzurra ha cominciato a prendere velocità e a rosicchiare metri ad Australia, sempre in testa, Romania e Gran Bretagna, favorita della vigilia. Alla fine, Vicino, Lodo, Di Costanzo e Castaldo arrivano terzi alle spalle di Australia, oro, e Romania, argento. Bissato, dunque, il bronzo di Rio nel canottaggio quattro senza.

Federica Pellegrini: «È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine»

L’ultima finale olimpica della lunga carriera della divina si è conclusa con un settimo posto. Federica Pellegrini, con le lacrime agli occhi, lascia intravedere la delusione, quella che accompagna le leggende dello sport e che non si abituano mai a perdere, nemmeno a 33 anni e con le braccia usurate da milioni di bracciate. Ma l’azzurra, qualificandosi ieri – 27 luglio – alla finale olimpica nei 200 stile libero, era già entrata nella storia dei Giochi: è la prima atleta ad aver centrato cinque finali consecutive alle Olimpiadi nella stessa specialità. «È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine», ha detto a fine gara. Poi, per ribadire a se stessa che è terminato il tempo dei tuffi, delle vasche, delle virate, ripete ai microfoni nel dopo-finale: «Sono molto contenta della decisione presa in questi giorni definitivamente, penso sia il momento giusto e anche il modo giusto perché più importante di una finale olimpica non c’è nulla. Ora sono in pace».

Burdisso vince il bronzo nei 200 farfalla, ma ammette: «Per lo stress non volevo neanche farla la gara»

Se dalla classe 1988, in questa Olimpiade, non è arrivata nessuna medaglia, bisogna fare un salto fino al 2001 per trovare l’annata in cui è nato il primo medagliato nel nuoto azzurro di giornata. Il 1’54″45 di Federico Burdisso nei 200 farfalla vale il bronzo: il talento lombardo è arrivato alle spalle di Kristof Milak – che ha fatto registrare il record olimpico di 1’51″25 – e il nipponico Tomoru Honda, secondo con il tempo di 1’53″73. «Devo ancora realizzare bene. È stata un po’ strana questa Olimpiade per me. Faccio un po’ fatica ad accorgermi di costa sta succedendo in giro. Non volevo neanche farla la gara. Ho avuto molto molto stress e tensione – ha dichiarato a fine gara -. Sono contento di averla fatta, di essere terzo. Ora penso ai 100 farfalla con più leggerezza, e provo a guadagnarmi un posto in staffetta nella mista dove anche lì potremo fare bene. Fede finisce la carriera e Fede Burdisso inizia la sua? Speriamo sia sullo stesso livello, anche se dubito».

Leggi anche: