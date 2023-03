Sant’Urbano (Padova), esplosione con incendio per una fuga di gas: muore una donna, due bambini salvi

La palazzina si trova in via Gorghi. I vigili del fuoco sono sul posto

Un’esplosione con incendio è avvenuta stamane all’interno di un’abitazione di Sant’Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas. Una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti feriti. La palazzina si trova in via Gorghi. Sul posto i vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e Padova. Il padre si trovava già fuori dall’abitazione con i due bambini. Durante le operazioni di spegnimento gli operatori con l’autorespiratore sono entrati in casa trovando la donna. Il medico ne ha dichiarato la morte poco dopo. Il padre e i bambini sono stati visitati dal personale sanitario. Uno dei bambini è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Padova. L’abitazione presenta danni gravi. Alcuni muri perimetrali sono crollati.

