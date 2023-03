Tragedia a Pescara, morto un bimbo di 4 anni travolto da un trattore: alla guida c’era il padre

Tragedia a Pescara dove un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato colpito da un trattore. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, alla guida del mezzo agricolo c’era il padre del piccolo. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio 26 marzo in strada del Palazzo, a Nord del capoluogo abruzzese. Arrivati sul posto, gli operatori del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare la morte del bambino. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

