Superbonus, governo al lavoro sugli ultimi emendamenti: sconti per case popolari e onlus, come cambiano le scadenze

Ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per le onlus, il terzo settore e gli istituti per le case popolari (Iacp). Questa la novità principale prevista da un emendamento al decreto sulla cessione dei crediti del Superbonus, che domani approderà al voto della commissione Finanze della Camera per gli ultimi ritocchi. In particolare, il testo raccoglie e riformula le istanze di 33 emendamenti presentati un po’ da tutti i partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Le nuove regole, si precisa nel testo, riguarderanno solo i soggetti «già costituiti alla data di entrata in vigore» del decreto. Il voto definitivo all’emendamento, come detto, si terrà domani alla commissione Finanze. Il testo, però, è frutto di un accordo di massima raggiunto da quasi tutti i partiti e dovrebbe essere approvato senza particolari sorprese.

Le altre novità

Il ripristino dello sconto in fattura per terzo settore e case popolari non è l’unica novità che dovrebbe essere introdotta domani riguardo al Superbonus. Un altro nodo da sciogliere, spiega oggi Il Sole 24 Ore, riguarda le scadenze. Entro venerdì 31 marzo è obbligatorio comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese di ristrutturazione sostenute nel 2022. Chi non rispetta questo termine rischia di perdere la possibilità di cedere la rata del credito da usare entro fine anno. In questo momento, però, gli acquirenti scarseggiano. Per questo il governo sta pensando a una modifica: concedere la possibilità di presentare questa documentazione obbligatoria entro il 30 novembre ma pagando una sanzione di 250 euro. Una proroga che però non riguarderà tutte le cessioni, ma solo quelle effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o assicurativi. In altre parole, saranno escluse dal rinvio le cessioni a privati.

Confermata la proroga per le villette

Prima di arrivare al testo definitivo in commissione Finanze, il governo è al lavoro per definire anche gli ultimi capitoli aperti. In cima alle priorità c’è la proroga dal 30 giugno al 30 settembre per le villette, anticipata nelle scorse settimane, che dovrebbe essere confermata. Entro quella data, dovrà essere stato completato almeno il 30% dei lavori di ristrutturazione. Nessuna sorpresa in vista anche per l’estensione dello «spalmacrediti», ossia la possibilità di estendere il tempo di utilizzo del credito di imposta da 4 a 10 anni. Una novità introdotta per la prima volta a fine 2022 con il decreto Aiuti Quater e che dovrebbe essere riconfermata.

