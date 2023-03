Torna il bonus trasporti, 60 euro per biglietti di treni e bus: ecco come fare domanda

Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro, e Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, hanno firmato: nel decreto legge sui carburanti, 100 milioni di euro vengono stanziati per erogare un contributo agli utilizzatori del trasporto pubblico. Come funziona il nuovo bonus trasporti? Introdotto dal governo Draghi nel corso del 2022, anche per quest’anno il contributo consiste in un voucher di 60 euro per acquistare solo abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Il bonus potrà essere richiesto da chi, nel 2022, ha avuto un reddito complessivo inferiore a 20 mila euro. La platea degli aventi diritto, rispetto alla norma varata dal precedente governo, è stata ridotta: l’anno precedente, il tetto massimo di stipendio era pari a 35 mila euro. Ad ogni modo, per ottenere il contributo, bisogna presentare domanda entro il 31 dicembre 2023 sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. L’obiettivo, spiega una nota ministeriale, è quello di «sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale».

